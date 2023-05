Messina, l'isola pedonale dei pasticci: la riapertura slitta a oggi (forse)

Il messinese doc liquiderebbe la giornata di ieri con il più classico dei “mamma fausa”. Come definire altrimenti la riapertura al traffico dell’ex isola pedonale di viale San Martino, che sarebbe dovuta avvenire ieri mattina e che, invece, è slittata a oggi? O almeno così pare, perché l’aura di improvvisazione che accompagna questa decisione dell’amministrazione comunale ha caratterizzato anche la riapertura-non riapertura di ieri e rende d’obbligo il dubbio.

Già quando venerdì scorso è arrivato, decisamente a sorpresa, il comunicato stampa del Comune che annunciava la riduzione dell’isola pedonale ai soli fine settimana, non era chiaro se ciò sarebbe avvenuto dall’8 giugno (come il titolo faceva credere) o dall’8 maggio, cioè ieri, come in effetti poi lo stesso Comune ha fatto sapere. Nel leggere poi gli atti ufficiali – e cioè la delibera di Giunta approvata il 4 maggio e la successiva ordinanza dell’ufficio viabilità del 5 maggio – si scopre che anche lì non è scritto da nessuna parte da quando sarebbero tornate le auto sul viale San Martino, ma solo fino a quando, e cioè fino al 30 giugno. Un pasticcio nel pasticcio, insomma.

Tant’è che ieri mattina sia i new jersey che la segnaletica erano ancora al loro posto, così come l’isola pedonale e, nella confusione generale, è toccato ai vigili urbani chiarire alla gente il “mamma fausa” di cui sopra: tutto posticipato a oggi. Più difficile chiarire perché, nel riaprire l’isola alle auto, si sia deciso di lasciare immutata la situazione delle traverse, che restano, dunque, divise dal viale San Martino dagli archetti installati nelle scorse settimane. In altri termini, anche nei giorni (dal lunedì mattina al venerdì sera) in cui il viale San Martino è transitabile in auto, le via Camiciotti, Luciano Manara e Nino Bixio rimarranno non collegate al viale stesso. Un compromesso, forse, che però rende l’idea di una scelta fondamentalmente sbagliata.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata