Ponte sullo Stretto, arriva il primo via libera al decreto

Il primo via libera al Dl Ponte arriva dalla XIV Commissione di Montecitorio, quella che si occupa delle Politiche dell’Unione europea. L’esame del decreto di conversione in legge del provvedimento firmato dal presidente Mattarella lo scorso 31 marzo, recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”, si è concluso con un parere favorevole. All’inizio della prossima settimana si chiuderà la discussione anche nelle Commissioni riunite Trasporti e Ambiente, e in quella Bilancio, in modo da portare il decreto nell’aula di Montecitorio già martedì 9 maggio, come previsto dal cronoprogramma scandito dal Governo. Ed entro il 30 maggio si conta di arrivare al voto definitivo anche al Senato.

La XIV Commissione si è pronunciata per i profili di propria competenza, «atteso che il collegamento avrà un impatto significativo sotto il profilo della politica di coesione europea, in quanto capace di ridurre il divario fra le diverse regioni in termini di coesione economica, sociale e territoriale». E, dunque, «rilevato che l’opera riveste carattere strategico per il completamento delle Reti transeuropee di trasporto, nell’ambito del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo» e che «costituisce un’infrastruttura fondamentale anche dal punto di vista geo-strategico e geo-economico, anche nella logica dell’incremento delle relazioni con le economie del Mediterraneo e coerentemente con il “Piano Mattei” del Governo italiano»; considerato, altresì, «che la sua realizzazione appare funzionale al processo d’integrazione europea sotto il profilo della libera circolazione dei cittadini e della politica comune dei trasporti», per queste ragioni la Commissione, a maggioranza, ha dato parere favorevole.

