Messina, riaperto alle 18 il bypass Baglio sette ore dopo il secondo incidente

La riapertura del bypass Baglio alle 18 ha finalmente risolto il problema del traffico che aveva bloccato la carreggiata di valle della tangenziale di Messina per sette ore. La situazione era diventata critica dopo il secondo incidente che si era verificato durante la giornata, ma grazie all'intervento dei tecnici del CAS, che avevano aperto un varco all'altezza dello svincolo di Boccetta, è stato possibile evitare che le auto si accumulassero in Piazza Gagini per poi riprendere l'autostrada dallo stesso svincolo.

La decisione di vietare la circolazione dei mezzi pesanti durante la giornata è stata senza dubbio una mossa azzeccata, in quanto ha evitato di aggravare ulteriormente la situazione del traffico, soprattutto nelle prime ore della mattinata. Alla fine, la riapertura del bypass Baglio ha permesso di tornare alla normalità, evitando conseguenze peggiori per i cittadini e gli automobilisti che avevano già subito notevoli disagi durante la giornata.

