Ginostra, il costone cede e i lavori sono stati rinviati

Nuova iniziativa del Comitato “Per Ginostra” e di altri cittadini a proposito dei lavori di “Consolidamento costone e scogliere fronte mare” finanziati dalla Protezione civile con 3.800.000 euro nell’ambito dell’emergenza Stromboli 2019. Con una nota, indirizzata a diversi organismi istituzionali nazionali, regionali e locali tra i quali il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio e il presidente della Regione, Renato Schifani, si evidenzia «apprensione su progettazione ed esecuzione lavori, ritenuti non idonei a raggiungere l’obiettivo del consolidamento del costone e scogliere fronte mare».

Ad alimentare la nuova iniziativa una nota dell’ufficio regionale del Genio Civile di Messina del 26 aprile scorso dalla quale - come riporta il Comitato - «si evince, chiaramente, che, per vari motivi tecnici ed economici, non vi è all’interno di questo finanziamento alcuna possibilità di rivedere ed integrare il progetto di messa in sicurezza del costone di Ginostra e rimanda ad altre, eventuali, tipologie di interventi futuri»: «Ma noi – si legge nella nota – lo riteniamo indispensabile per una reale ed efficace messa in sicurezza del sito su cui passa l’unica strada, via di fuga, che conduce all’approdo di Protezione civile.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata