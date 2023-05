Terribile incidente sulla A18 Messina-Catania: 60enne messinese in rianimazione

Grave incidente sulla A18 ieri attorno alle 8,30. Con ogni probabilità a causa dell'asfalto bagnato, un'utilitaria (con a bordo due persone), dopo un testacoda, è finita fuori strada all'altezza del viadotto Fago, fra Acireale a Giarre.

L'uomo che era alla guida, un 60enne di Messina, sbalzato fuori dal mezzo per l'impatto, si trova in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania. A trasferirlo l'elisoccorso del 118 atterrato in autostrada. In quel frangente, il traffico in entrambe le carreggiate è rimasto bloccato.

La donna di 56 anni che viaggiava con l’uomo si trova anch’essa in prognosi riservata ma al Policlinico. Secondo una prima ricostruzione l’incidente è stato autonomo e il mezzo, dopo aver centrato il guard rail si è ribaltato.

L’uomo per la violenza dell’impatto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della sua utilitaria.

Lunghe le code di auto in ambo i sensi di marcia. I rilievi sono stati effettuati dalla Polstrada, sezione di Giardini Naxos.

