Messina, chiusa via Ecuador per "troppi" incidenti: esplode la rabbia dei cittadini

La chiusura dell'accesso in via Ecuador ha scatenato la rabbia degli abitanti del viale Regina Elena. La decisione di chiudere l'arteria è stata presa a causa di un'ordinanza emessa lo scorso luglio che considera pericoloso l'ingresso alla via, ma dal 2011 al 2017 gli incidenti sono stati soltanto otto.

Il presidente della Prima Commissione della V Municipalità Francesco Pio Magazzù afferma che si sta cercando di trovare soluzioni alternative per riaprire l'accesso ma garantendo la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti.