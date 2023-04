Troppa spazzatura nello Stretto di Messina: mezzo veloce costretto a tornare indietro

La presenza di rifiuti in mare continua a causare disagi per i pendolari che attraversano lo Stretto di Messina. Anche oggi un mezzo veloce della compagnia di navigazione Blu Jet è stato costretto a tornare in porto a causa di un’ostruzione dei propulsori, dovuta alla grande quantità di rifiuti in mare, in particolare nei pressi della Madonnina.

Come segnalato da alcuni passeggeri che dovevano raggiungere il treno Freccia Rossa in partenza da Villa alle 15.38, dopo pochi minuti dalla partenza, l’aliscafo partito alle 14.40 da Messina è stato costretto a tornare indietro e i passeggeri sono stati imbarcati su un altro aliscafo, riuscendo comunque a raggiungere in tempo il treno in partenza.

Non si tratta del primo episodio di questo genere: la scorsa settimana, infatti, una situazione analoga aveva causato il ritardo di alcune corse dell'aliscafo.

