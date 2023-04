Polizia municipale a Messina: la guida di Blasco verso la proroga

A meno di colpi di scena, al momento improbabili, il comandante della polizia municipale rimarrà Stefano Blasco, in proroga fino a quando non si procederà con il concorso annunciato da tempo dal sindaco Federico Basile. Non c’è ancora nulla di ufficiale né di scritto, ma l’indiscrezione che circola a Palazzo Zanca è “solida”, rafforzatasi nel corso di una riunione sindacale che si è tenuta in settimana. Sembra scongiurato, dunque, il rischio che da metà maggio il Corpo rimanga nuovamente senza guida, dopo esserlo stato per circa tre anni, nell’era post Ferlisi. Ad interrompere la scia di incarichi ad interim a a dirigenti dell’Amministrazione fu il commissario straordinario che ha governato il Comune nella fase di “interregno” tra Cateno De Luca e Basile, Leonardo Santoro, il quale ha nominato Blasco con l’istituto del comando da Enna, dove lo stesso Blasco è, appunto, il comandante “di ruolo” della polizia municipale.

Secondo quanto filtra da Palazzo Zanca ci sarebbe stata un’interlocuzione informale tra Messina ed Enna per capire se ci siano i presupposti per una proroga del comando e dal comune ennese non sembrano esserci stati riscontri negativi, anzi. Il nulla osta on sarebbe un problema. Ecco perché è probabile che nei prossimi giorni venga ufficializzata la proroga di Blasco, resta da capire per quanto tempo: sei mesi o un anno? Anche perché i tempi di un concorso per individuare un nuovo comandante non sarebbero brevissimi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata