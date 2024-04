La messinese Raffaella Melita sfiora i 150 mila euro a "L'Eredità" IL VIDEO

Bravissima, con un sorriso luminoso. Ma anche un pizzico sfortunata. La giovane messinese Raffaella Melita, ex cestista che oggi studia per il concorso in magistratura, è stata nuovamente protagonista de "L'Eredità". La ragazza è andata vicino alla Ghigliottina, sfiorando clamorosamente il bottino pieno di 150mila euro. Dopo un momento di forte tensione, con le lacrime che hanno solcato il suo volto e Marco Liorni a consolarla, la messinese ha scritto la parola "prezzo", mentre il termine giusto era "conto". Applausi, ma anche tanta delusione. Già nei giorni scorsi aveva sfiorato la vittoria in un'altra "Ghigliottina" scrivendo "tempo" invece di "temperatura" (in quel caso aveva perso 37.500 euro).