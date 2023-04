Mezzo milione di euro di hashish in mare tra Santo Stefano di Camastra e Caronia

Importante ritrovamento di stupefacenti al largo della costa tirrenico-nebroidea. Circa 50 kg di hashish alla deriva sono stati recuperati in mare e posti sotto sequestro. L’attività è stata condotta nella mattinata di giovedì dagli uomini della Guardia costiera dell’Ufficio circondariale marittimo di Sant’Agata Militello, intervenuti a seguito della segnalazione alla sala operativa partita da alcune imbarcazioni che si trovavano in transito nello specchio di mare antistante la zona compresa tra Santo Stefano di Camastra e Caronia, in cui si riferiva di oggetti non meglio identificati che affioravano a pelo d’acqua.

Tempestivamente si è quindi mossa la motovedetta in servizio al Circomare santagatese, con il personale di bordo che giunto sul posto ha subito notato diversi involucri galleggianti. Recuperato il primo, i militari della Guardia costiera hanno subito intuito lo scenario che gli si presentava di fronte ed hanno quindi proceduto con ricerche più approfondite, perlustrando l’intero specchio di mare antistante la costa occidentale nebroidea. La meticolosa attività di ricerca ha quindi portato al rinvenimento di circa 400 panetti accuratamente imballati che erano finiti alla deriva, che sono stati recuperati ed issati bordo della vedetta. Sul posto sono quindi intervenuti anche gli uomini della sezione navale della Guardia di finanza di Milazzo. Una volta giunti in porto, sono stati quindi eseguiti riscontri più accurati da cui è emerso con certezza che si trattasse di sostanza stupefacente che, secondo le prime stime sulla scorta del valore attuale di mercato, avrebbe potuto fruttare non meno di 550mila euro.

