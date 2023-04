Messina, sarà istituita una cabina di regia per monitorare i progetti del Pnrr

Attuare sul piano locale quanto si sta cercando di fare a livello nazionale. E, dunque, attivare al più presto una cabina di regia con il compito di monitorare, passo dopo passo, la fase operativa di realizzazione dei progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo è l’impegno assunto dal sindaco Federico Basile, e dal direttore generale di Palazzo Zanca Salvo Puccio, al termine del confronto con le organizzazioni sindacali, che era stato richiesto nei giorni scorsi dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil.

Pietro Patti, Antonino Alibrandi e Ivan Tripodi si sono detti soddisfatti: «È stato un incontro proficuo, abbiamo trovato piena disponibilità da parte del primo cittadino per la sottoscrizione e l’applicazione, anche a Messina, del protocollo nazionale siglato dall’Anci con le organizzazioni sindacali». E il modello è proprio quel protocollo d’intesa, sviluppato su 7 articoli, che stabilisce «una efficace e fattiva collaborazione tra le parti», con particolare riferimento a due punti essenziali: «1) Misure per il rafforzamento delle strutture amministrative del Comune e della Città metropolitana, che favoriscano le assunzioni straordinarie previste per il Pnrr; 2) La valutazione delle criticità rispetto a tempi e modalità di attuazione degli investimenti sulle risorse del Piano».

«L’auspicio – proseguono i tre segretari generali – è che, dopo la firma del Protocollo, Cgil, Cisl e Uil saranno parte integrante della cabina di regia che verrà istituita anche sul nostro territorio per il monitoraggio dei fondi e delle opere previste dal Pnrr».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata