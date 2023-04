Casa a Taormina trasformata in "centrale" dello spaccio: 4 in carcere I NOMI

Un’abitazione nel cuore di Taormina trasformata in punto di incontro per lo smercio e il consumo di droga. Finché non è intervenuta la polizia, che ha avviato indagini sfociate in un’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip del Tribunale di Messina Claudia Misale. Destinatari i taorminesi Salvatore Talio, 55 anni; Massimo Scimone, 51 anni; Francesco La Pica, 44 anni; e Giorgio Merola, 58 anni; poi, il catanese Francesco Santoro, 25 anni. Disposto il carcere per Talio, Scimone, La Pica e Santoro, l’obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di Merola.

ono stati gli agenti della Sezione investigativa del Commissariato di Taormina a indirizzare la lente su una serie di attività sospette nella Perla dello Ionio, mentre all’esecuzione delle misure hanno collaborato i colleghi delle Squadre mobili di Messina e Catania. Man mano che il mosaico investigativo prendeva forma, si è scoperto un vasto giro di narcotraffico. Sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, svelata un’associazione attiva nell’«acquistare, trasportare, detenere, vendere, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope». Individuati quali «promotori» Talio e Scimone ed era l’abitazione di quest’ultimo, secondo l’accusa, la base operativa dello spaccio. Santoro, invece, considerato «stabile fornitore di stupefacente del sodalizio», La Pica e Merola i «partecipi» con lo scopo di «smerciare» la roba in casa di Scimone, situata in vico Pirro, «in pieno centro storico», dove sarebbe stata impiantata «una fiorente attività di spaccio di stupefacenti, destinata soprattutto a rifornire i numerosi soggetti che ivi si recano, tra i quali i titolari e dipendenti dei limitrofi locali pubblici, epicentro della movida taorminese».

