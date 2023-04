I “ponti” rilanciano il turismo alle Eolie: boom di stranieri, l’effetto dei vulcani

Dopo il flop pasquale (un fatto fisiologico, che si ripete ogni qual volta la Pasqua cade “bassa”), le Eolie si “regalano” un ponte del 25 aprile con buoni numeri e sulla stessa scia sembra essere anche il ponte successivo, quello previsto in vista del 1. maggio. Le strade dell’arcipelago sono tornate ad essere frequentate dai turisti, in larghissima prevalenza escursionisti stranieri richiamati dalle bellezze paesaggistiche e, ovviamente, dai due vulcani. A tal proposito il cratere di Vulcano, nel primo giorno di apertura, ha richiamato un buon numero di escursionisti.

Oltre alla classica clientela tedesca nelle isole sono sbarcati anche, francesi, americani, così come qualche cinese. Non mancano gli italiani, in prevalenza coppiette o piccole famigliole. Certo siamo ben lontani dai numeri della stagione estiva, ma questo movimento, sommato alle prenotazioni estive che continuano ad arrivare, dà adito ad un moderato ottimismo, anche perché si è rimessa in moto l’economia, pure quella legata alle escursioni via mare. Nei prossimi giorni, inoltre, è previsto il ritorno a Lipari delle navi da crociera che, seppure per un arco ristretto di ore, porteranno sull’isola questa tipologia di clientela.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata