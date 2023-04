Strade Irsap nel Messinese, incostituzionale il trasferimento dalla Regione ai Comuni

Il trasferimento delle strade Irsap “ex Asi” ai Comuni di San Pier Niceto e Monforte San Giorgio, avvenuto il 12 febbraio 2020, è illegittimo.

Questo è quanto stabilito dalla Corte costituzionale, con sentenza 73/2023, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 19 della legge della Regione 8 del 2012, che prevede il trasferimento, da parte del commissario liquidatore dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale, ai Comuni competenti per territorio, delle strade ad uso pubblico e relative pertinenze. Secondo la Corte, infatti, il legislatore non ha attribuito ai Comuni le risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle strade. La Corte costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità conseguenziale all’ articolo della legge, nella parte in cui «non subordina la cessione ai Comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall’Irsap alla attribuzione ai Comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite». La questione era stata sottoposta al vaglio della Corte dal Cga della Regione, che ha ritenuto rilevante la questione di costituzionalità sollevata nel secondo motivo del ricorso proposto dinnanzi al Tar Catania dai Comuni di S. Pier Niceto e Monforte San Giorgio, rappresentati e difesi dall’avv. Raffaela Pugliano. Facendo un excursus, l'Irsap aveva trasferito le aree ai Comuni. Dopo il verbale di cessione delle strade, le amministrazioni comunali di S. Pier Niceto e di Monforte avevano subito contestato il passaggio e nel maggio 2020 si sono rivolte al Tar. Quest'ultimo aveva dichiarato i ricorsi inammissibili.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata