Messina, caos e file all'ambulatorio di Pistunina: ecco i servizi online

L’Asp di Messina, vista la presenza di numerose persone in fila al Poliambulatorio di Pistunina, ci tiene a ricordare che, nell’ambito della digitalizzazione dei servizi, è ormai possibile per alcune tipologie di prestazioni utilizzare i servizi on-line e telematici con l’utilizzo dello Spid e della CIE (carta identità elettronica) accedendo dai servizi on line nel sito :https://www.asp.messina.it/?page_id=986, evitando così le file e operando le scelte direttamente da casa. Questo è possibile per alcuni servizi come ad esempio per la scelta, revoca o cambio del Medico di Medicina Generale (Medico di famiglia), la richiesta del duplicato della tessera Sanitaria, l’esenzione Ticket per reddito, la prenotazione visite specialistiche ed esami, la prenotazione visite a pagamento (ALPI), la richiesta del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), il pagamento per rilascio o rinnovo patenti con PagoPA, la prestazione per la Cassa Edile - Sistema Inserimento Notifiche Preliminari cantieri edili. Per l’attivazione dello Spid per le persone più anziane, è possibile recarsi nei Caf più vicini alle proprie abitazioni e richiedere il rilascio delle credenziali Spid ed agire così poi tranquillamente da casa.

L’Asp di Messina comunica, inoltre, che dal 21 Aprile l’ambulatorio Vaccinale di Messina Centro (dedicato alle vaccinazioni Covid, Hpv e Lea), situato in via La Farina n° 84, osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 14; martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Il centro rimarrà chiuso nella giornata di sabato. Nei Centri vaccinali della provincia gli orari rimarranno invariati, ad eccezione di alcune variazioni che segnaliamo di seguito: a causa dei lavori di manutenzione al Centro Vaccinale le vaccinazioni avverranno presso l’ospedale di Sant’Agata di Militello in via Medici, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Il Centro vaccinale di Giardini Naxos in via Ortogrande sarà aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì (solo il 2° ed il 4° mercoledì del mese) e giovedì dalle ore 8:30 alle 13.00 e presso lo stesso centro verranno somministrati i vaccini anti-Covid19 esclusivamente nella giornata di venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.Il centro vaccinale di Santa Teresa osserverà invece i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

