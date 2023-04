S. Filippo del Mela, sfregiata in volto con l'acido dopo la messa: è caccia all'uomo

I carabinieri della stazione di San Filippo del Mela stanno indagando da alcuni giorni su uno strano episodio avvenuto il giorno di Pasqua a Olivarella e tenuto sino ad ora riservato dagli stessi inquirenti concernente una grave aggressione effettuata nei confronti di una donna.

Un uomo, rimasto sino ad ora sconosciuto avrebbe aggredito una sessantenne del luogo, all’uscita della chiesa dopo la messa pasquale, lanciandole liquido corrosivo. Quindi si è dato alla fuga. La signora sarebbe stata subito accompagnata dai congiunti all’ospedale di Milazzo dove i sanitari le avrebbero diagnosticato un serio danno agli occhi. Non corre pericolo per la sua vita ma ancora è da capire l’entità del danno subito. In tal senso avrebbe già iniziato una particolare terapia salvare la vista.

Si vocifera che la vittima conoscesse il suo aggressore. Ma sull’intera vicenda come detto c’è il massimo riserbo da parte degli inquirenti che stanno cercando di raccogliere elementi utili per identificare l’autore dell’assurdo gesto attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ma anche attraverso alcune testimonianze già raccolte.

