Messina, bus e tram videosorvegliati: l’Atm abbraccia la sicurezza

L’Atm imbocca la strada della sicurezza – a beneficio del personale e dei passeggeri a bordo dei veicoli della flotta–, con l’obiettivo di prevenire e reprimere episodi di violenza o illeciti di varia natura. L’Azienda trasporti Messina ha quindi lanciato un appalto riguardante la “Implementazione del sistema di videosorveglianza, contapasseggeri e rete telematica di bordo per la flotta di autobus e tram”.

Si tratta di un intervento cofinanziato a valere sull’Asse 6-Azione 6.1.2.a.5 Pon Città metropolitane 2014-2020/React-Eu, con importo a base di gara di 678.175,57 euro. È in corso una procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e presentazione delle domande entro il prossimo 28 aprile. Il progetto ha come finalità quella di dotare di sistemi di videosorveglianza, contapasseggeri e rete telematica di bordo i mezzi di trasporto gommati che hanno una lunghezza compresa tra i 6 e i 14 metri, oltre ai cityway che sferragliano sulle rotaie tra i capolinea di Gazzi e dell’Annunziata. La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà fornire all’Atm un serie di apparati e servizi che coincidono con sistema di videosorveglianza, ossia telecamere e registratori; sistema tvcc, cioè monitor e telecamere; sistema di conteggio dei passeggeri; rete telematica di bordo. Dovranno essere installati su 3 autobus Karsan, che sono lunghi 6 metri; 40 Breda Menarinibus da 8 metri; 6 Mercedes Sprinter da 8 metri; un Setra s516 hd da 13 metri; un Setra da 14 metri; un Bmc da 12 metri; un Volvo da 12 metri; un Man Lion’s Regio L-R13 da 14 metri; 10 tram. Per un totale di 64 unità.

Il sistema di videosorveglianza è composto da telecamere a infrarossi a colori connesse ad un videoregistratore digitale. Consentirà di riprendere la zona dell’autista, anche in condizioni di scarsa illuminazione e in orari notturni ed è dotato altresì di contenitore antivandalo. Indirizzerà i suoi “occhi” anche sul comparto riservato ai passeggeri. A completare il quadro una telecamera su parabrezza e uno strumento di acquisizione e registrazione delle immagini dotata di ampia capacità di memoria.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata