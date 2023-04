Barcellona, domani l’autopsia sul corpo del piccolo Jad: attese le prime risposte

La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto per domani l’autopsia sul corpo di Jad, il bambino tunisino di 4 mesi deceduto per un’emorragia celebrale al Policlinico di Messina dove è stato operato dopo essere caduto nella sua abitazione che si trova a due passi dal municipio, nella città del Longano.

Due medici e un infermiere tutti in servizio all’ospedale Fogliani di Milazzo sono stati iscritti – come riferito ieri - nel registro degli indagati nel fascicolo aperto per omicidio colposo come atto dovuto per compiere l'esame medico legale come incidente probatorio. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore di Barcellona, Emanuela Scali e vuole far luce su eventuali negligenze che avrebbero determinato l’aggravarsi delle condizioni del piccolo sino alla morte, nonostante un disperato intervento chirurgico alla testa effettuato dai medici del Policlinico.

