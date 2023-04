Bimbo di 4 mesi morto a Messina: ci sono tre indagati

C’è una prima svolta nell’indagine della tragica morte del piccolo Jad, quattro mesi appena, figlio di una coppia di tunisini che da tempo vive a Barcellona, deceduto sabato mattina al Policlinico di Messina per una emorragia cerebrale, a seguito di una caduta accidentale avvenuta nella propria abitazione alcune ore prima.

La Procura della città del Longano – le indagini sono coordinate dalla dottoressa Emanuela Scali ed effettuate dai carabinieri della locale Compagnia – avrebbe infatti già iscritto nel registro degli indagati tre persone. Un provvedimento che arriva nello stesso giorno in cui i genitori hanno deciso di presentare una denuncia all’autorità giudiziaria per omicidio colposo, dando mandato agli avvocati Giorgio Leotti e Giulio Lima di presentare un circostanziato esposto. La mamma e il papà della piccola vittima ritengono, infatti, che potrebbero esserci state delle negligenze nella gestione dei soccorsi e dell’assistenza. E i due legali hanno già nominato il dottor Antonio Messina, medico legale di parte, in attesa dell’autopsia che potrebbe essere disposta oggi dal magistrato ed essere eseguita nella giornata di domani. Il corpicino del bimbo è ancora nella sala mortuaria del Policlinico di Messina.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata