Risanamento a Messina, individuati 200 soggetti fragili: a loro priorità sulle case

Le strategie erano state indicate già qualche giorno fa, poco dopo l’insediamento nel ruolo di subcommissario. Adesso scatta la fase operativa. L’avvocato Marcello Scurria ha dettato la linea all’Ufficio commissariale, che ha avuto trasferiti i poteri della legge speciale che fino al 31 dicembre scorso erano nelle mani della prefetta Cosima Di Stani. E la priorità assoluta è: l’immediata soluzione delle criticità in cui si trovano i soggetti “fragili”. Ne sono stati individuati almeno duecento, nelle zone del Risanamento. E a loro verrà assegnata una nuova abitazione, al di là delle questioni sulle vecchie e nuove graduatorie. Sono state verificate situazioni familiari e sociali, si è fatto l’elenco dei baraccati con gravi problemi di salute, e questo quadro sarà definito nei prossimi giorni, in modo da poter partire con il piano che prevede il trasferimento di tali soggetti negli alloggi acquistati sul mercato immobiliare.

