Decreto Ponte sullo Stretto, raffica di audizioni

I tempi sono stretti. L’obiettivo è arrivare alla conclusione dell’esame preliminare del decreto di conversione in legge entro il 19 aprile. La discussione sul Dl del 31 marzo scorso, firmato dal presidente Mattarella e recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”, si sta svolgendo davanti alle Commissioni riunite (la VIII, Ambiente, territorio e lavori pubblici; la IX, Trasporti) della Camera dei deputati. La prima seduta si è svolta lo scorso 5 aprile, con gli interventi dei sottosegretari Matilde Siracusano e Tullio Ferrante, del presidente della Commissione Ambiente Mauro Rotelli, del parlamentare relatore, Francesco Battistoni (Forza Italia) e di altri deputati, tra i quale il verde Angelo Bonelli, il siciliano Anthony Barbagallo (Pd), il leghista Domenico Furgiuele.

E da oggi cominciano le audizioni che si terranno fino al 14. I primi a essere sentiti, stamane, saranno i rappresentanti delle associazioni ambientaliste Kyoto Club, Italia Nostra e Wwf. Domani pomeriggio interverranno docenti ed esperti, come i professori Ennio Cascetta, il messinese Fabio Cintioli, Mauro Dolce, Federico Massimo Mazzolani, Claudio Modena, Francesco Russo, Giovanni Tesoriere. Poi, il presidente dell’Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (Anita) Thomas Baumgartner, il presidente della Federazione italiana autotrasportatori professionali (Fiap) Luca Aniasi e i rappresentanti di Piccole e medie imprese autotrasporto (Pmia). A concludere la giornata, alle 17,20, i fondatori del Comitato “Invece del Ponte-cittadini per lo sviluppo sostenibile dell'area dello Stretto”, Elio Conti Nibali e l’ex assessore comunale Guido Signorino. Il 14 aprile, come preannunziato dal deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo, si terrà l’audizione del sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata