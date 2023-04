Barcellona, la chiesa di Don Bosco resta chiusa: speranze al palo

La chiesa di Don Bosco continua restare chiusa al culto nonostante la celebrazione della Pasqua. Nemmeno l'invito a più miti consigli, fatto recapitare oltre un mese fa alla grande famiglia Salesiana dall'arcivescovo monsignor Giovanni Accolla, che nel corso della sua azione pastorale non ha mai smesso di tentare la ricomposizione delle fratture tra quanti si sono prodigati per consentire l'edificazione della chiesa di Don Bosco e coloro che nella stessa famiglia salesiana hanno di fatto impedito all'Oratorio Salesiano di avere finalmente, dopo decenni di attese, un grande luogo di culto. Una chiusura che addolora profondamente don Agostino Irlandese, giunto alla soglia degli 89 anni, e che nonostante il dato anagrafico crede ancora che la la famiglia Salesiana possa ritrovarsi unita sotto lo stesso tetto. Cosa che finora non è accaduta nonostante l'autorevole intervento di sua eminenza l'arcivescovo monsignor Giovanni Accolla. Come si ricorderà nei primi giorni del mese scorso il presule aveva scritto un accorato appello all'ispettore salesiano don Giovanni D'Andrea ed al benefattore don Agostino Irlandese che ha donato i fondi per erigere e arredare l'edificio religioso che continua a restare chiuso nonostante sia stato collaudato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata