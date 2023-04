Sosta selvaggia a Taormina: giro di vite con nove ausiliari del traffico

In attesa dei rinforzi effettivi, che riguarderanno la polizia locale con le assunzioni previste nell’ambito del Piano del fabbisogno del Comune, si materializza intanto una importante novità per la viabilità a Taormina. Arrivano per dare una mano in città 9 operatori della mobilità, assunti sino al 31 maggio dall’Azienda servizi municipalizzati. Si tratta, in sostanza, di ausiliari del traffico che saranno operativi da subito – tramite somministrazione con agenzia interinale – grazie ad un’apposita determina a firma del direttore generale facente funzioni dell’Asm Giuseppe Bartorilla. Contestualmente, ieri, il sindaco Mario Bolognari ha firmato, a sua volta, una determina con la quale dispone il decreto di nomina degli ausiliari per la sosta dipendenti della società interinale (la Wintime) con «funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta».

«Asm gestisce il servizio di trasporto urbano, la pubblica illuminazione, il trasporto scolastico e i parcheggi Lumbi e Porta Catania e la manutenzione idrica e la funivia – spiega il dg nel provvedimento –. Si rende necessario ricorrere, in maniera urgente e indispensabile, tramite agenzia interinale alla fornitura di personale a tempo determinato per fare fronte alla carenza del personale ed evitare così delle inefficienze nel servizio di trasporto pubblico e nello scuolabus, gestiti da Asm». L’azienda, nel richiamare la problematica della carenza di personale e quindi l’esigenza di coprire i turni presso i parcheggi aziendali, ha precisato che «è necessario il possesso da parte dei predetti operatori della mobilità del titolo di ausiliari del traffico da utilizzare all'occorrenza proprio in Asm».

