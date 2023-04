Comune di Messina, l'affondo dei sindacati: ritardi coi dipendenti, più soldi ai dirigenti

C’è di nuovo un clima teso a Palazzo Zanca. Ma non è nuova la ragione. Di mezzo ci sono le indennità previste per i dipendenti comunali che, però, non vengono sbloccate. Di contro, spuntano maggiorazioni in busta pagata per alcuni dirigenti. Al punto da indurre i sindacati a parlare di «due pesi e due misure», investendo della questione la segretaria generale. E creando un certo trambusto negli uffici comunali. Il punto di partenza è il cosiddetto salario accessorio, cioè un trattamento aggiuntivo al quale i dipendenti hanno diritto per una serie di ragioni specifiche. Secondo Fp Cgil, Uil Fpl, Csa e Silpol ci sarebbero errori nell’attribuzione del salario accessorio e mancano all’appello, per alcuni dipendenti comunali e non per altri, delle indennità contrattuali relative al 2021. «È del tutto inverosimile, oltre che irregolare, continuare a non corrispondere talune indennità riferibili al contratto collettivo decentrato integrativo 2021 e nella fattispecie ai lavoratori aventi diritto di quattro dipartimenti del Comune, penalizzati rispetto agli altri dipendenti dello stesso ente». Un totale di 120 mila euro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud -Messina

© Riproduzione riservata