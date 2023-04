Barcellona, il tavolo tecnico ha deciso: sarà chiuso il Ponte Mela

Sarà chiuso già nelle prossime ore il transito veicolare sul Ponte Mela. A rischio crollo c’è l'impalcato, ulteriormente deteriorato, delle tre campate che compongono il ponte che consente l’attraversamento sul torrente Mela. Già stamani sarà effettuato un sopralluogo, anche con i tecnici dell'Autorità di Bacino, per individuare un tratto del torrente sul quale poter realizzare una pista di emergenza diurna “vigilata” e chiusa nelle ore notturne per consentire il transito di ambulanze e di autoveicoli. Infatti bisognerà garantire la via di fuga per la presenza delle grandi industrie presenti in zona Asi, petrochimiche e termoelettriche, oltre al soccorso di emergenza civile per la persistente chiusura del Pronto soccorso di Barcellona. A stabilirlo, ieri, al termine del tavolo tecnico tenutosi nella sede del genio civile, convocato su sollecitazione della Prefettura dall'ingegnere capo Nicola Alleruzzo, che ha premesso una valutazione tecnica approfondita tra Genio Civile, Autorità di bacino, tecnici dei due maggiori comuni interessati, Barcellona e Milazzo, ed i rispettivi vertici dei due corpi di polizia municipali. I tecnici del Genio civile, presente anche il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, hanno rappresentato le ulteriori criticità dell’impalcato che rischia di compromettere anche l’incolumità degli operai dell’impresa che sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza dei piloni. Si tratta di “criticità sopravvenute” che non consentono di procrastinare la chiusura per consentire l’immediata demolizione delle tre campate, in maniera tale da permettere la ristrutturazione dei piloni e la ricostruzione di un nuovo impalcato.

