Porti croceristici, Messina punta alla “top five” italiana

La primavera-estate 2023 ha un simbolo: la “World Europa”, l’attesissima ammiraglia della Msc, considerata la nave più tecnologicamente avanzata, e più ecologica, costruita negli ultimi anni. Farà scalo ogni settimana a Messina e i primi viaggi, già quasi “sold out”, per le mete più ricercate del Mediterraneo, partiranno il 18 e il 25 aprile.

È un simbolo, questo “gigante dei mari” con 22 ponti, 47 metri di larghezza, 2.626 cabine e oltre 40.000 metri di spazi comuni, di una fase storica particolare. Proprio in questi giorni, dalla kermesse internazionale di Miami, è stato ufficializzato un dato più che positivo per il porto di Messina, che per il 2023 si attesta come settimo settimo scalo croceristico italiano, con una previsione di oltre 220 scali e quasi 600.000 passeggeri, ma con fondate speranze di arrivare nel 2024 nell’elite della “top five”, i primi cinque porti croceristici d’Italia. La città dello Stretto guadagna tre posizioni rispetto al 2019. E come ha giustamente sottolineato il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Mega, «è un grande risultato, se consideriamo che non abbiamo un aeroporto nelle vicinanze, un risultato di cui va dato merito a tutti gli operatori, sia privati che istituzionali. Una grande sinergia e la capacità di reagire con rapidità alle tante diverse situazioni che si manifestano giorno per giorno cercando di rendere le attività sempre più efficienti e i servizi sempre più di qualità. Ma anche questo è solo un punto di partenza perché stiamo lavorando per potenziare sempre di più l'offerta di ormeggio e le possibilità di escursioni integrando il porto di Reggio Calabria ed i punti di attrazione turistica della provincia reggina. Lo Stretto di Messina e le provincie di Messina e Reggio Calabria sono luoghi di grande fascino, cultura, bellezze paesaggistiche, storia e con attrattori turistici spesso unici che vanno solo valorizzati organizzando e migliorando la capacità di accoglienza dei territori.

