Messina, ecco il nuovo Pala Tracuzzi. Sostituzione della tettoia e restyling di una tribuna

Adesso è tempo di restyling per il “PalaTracuzzi”, lo storico impianto sportivo legato, più di ogni altra cosa, alle gesta delle cestiste della Pcr Messina nella massima serie di basket femminile. Il dipartimento Servizi manutentivi di Palazzo Zanca ha aggiudicato i “Lavori di realizzazione di una nuova copertura e adeguamento della Tribuna C del palazzetto” finanziati nell’ambito del bando Sport e periferie 2020. A farsene carico sarà la ditta N&S Costruzioni Snc con sede legale a Sant’Agata Militello, che ha offerto un ribasso del 31,25 per cento, per un importo contrattuale pari a 380.065,42 euro, mentre il totale della somma riguardante sia i lavori che la sicurezza ammontava a 543.361,99 euro. L’appalto ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale cittadino attraverso la pratica dello sport.

Il progetto, che era stato presentato dall’Amministrazione del sindaco Cateno De Luca, prevede, nello specifico, l’adeguamento della funzionalità dell’impianto; l’adeguamento della Tribuna C, con 375 nuovi posti; interventi localizzati nelle vie di fuga del palazzetto oltre a quelli relativi al dimensionamento dei ballatoi e dei servizi per il pubblico; la sostituzione del tetto in lamiera con lastre coibentate in modo da risolvere in maniera definitiva i problemi di infiltrazione di acqua piovana; la realizzazione di una scala per accedere con maggiore facilità alla copertura stessa dell’impianto.

