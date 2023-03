Messina, ferimento di Costantino a Bisconte. Molonia condannato a 4 anni

E' stato condannato a 4 anni e 2 mesi con il rito abbreviato il 27enne Pippo Molonia accusato del ferimento di Claudio Costantino commesso a Bisconte l'11 novembre del 2021. Costantino, difeso dall'avvocato Filippo Pagano, è attualmente in carcere per aver ucciso a colpi di pistola il 2 gennaio dell'anno scorso a Camaro Francesco Portogallo e Giuseppe Cannavò. Il gip Eugenio Fiorentino ha quasi del tutto accolto la richiesta del pm che aveva sollecitato per Molonia la condanna a 4 anni e 4 mesi. Molonia è assistito dall'avvocato Antonello Scordo.

