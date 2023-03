Brolo, operaio schiacciato da un mezzo: quattro anni ad un imprenditore

Il Giudice del Tribunale di Patti, Edoardo Zantedeschi, ha condannato a quattro anni di reclusione l’imprenditore brolese Giuseppe Ricciardello, accusato di omicidio colposo per il tragico incidente sul lavoro accaduto il 24 ottobre 2013 in cui perse la vita il 60enne Silvio Favazzo.

L’operaio, originario di Capo d’Orlando, rimase schiacciato a seguito del ribaltamento del mezzo agricolo col quale stava eseguendo la pulizia di un terreno agricolo in località Cavola nel comune di Ficarra. Ricciardello era quindi imputato, nella qualità di titolare della ditta individuale del settore agricolo nonché datore di lavoro, per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme di sicurezza su lavoro.

