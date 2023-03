Milazzo, ex Scalo e vecchia Stazione: proposte entro l’11 aprile

Il Comune accelera nel processo di riqualificazione dell’ampia area che oltre a piazza Marconi, i cui lavori sono stati già avviati all’inizio di questa settimana, interessa la vecchia stazione Fs e l’ex scalo ferroviario acquistato a settembre da Palazzo dell’Aquila. Entro il prossimo 11 aprile dovranno pervenire le proposte del concorso europeo per la riqualificazione e rigenerazione urbana dell’ex scalo ferroviario coperto con un finanziamento di 770 mila euro del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le proposte dovranno riguardare la realizzazione di un grande parco che possa anche ospitare strutture culturali (biblioteca, cinema, teatro, pinacoteca) per una previsione di spesa complessiva di circa 15 milioni, somme che si cercherà di ottenere attraverso le varie misure del Pnrr. «Una opportunità importante per l’Ente che – come sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Santi Romagnolo – non deve attingere ai fondi del proprio bilancio per varare una pianificazione che può davvero rappresentare la svolta per Milazzo. Il Parco urbano che l'Amministrazione ha denominato "TraiMari", per la posizione equidistante tra la riviera di ponente e quella di levante infatti punta non solo a riqualificare un’area che da tempo è in stato di abbandono, m anche a creare quel polo di servizi, sia per il porto che per lo stesso centro urbano, che finora è mancato. E al tempo stesso integra un possibile recupero della vecchia stazione Fs, sulla quale l’Amministrazione ha scommesso».

