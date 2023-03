Cesarò, due denunciati per aver realizzato una discarica a cielo aperto

Dovranno rispondere di deposito incontrollato di rifiuti speciali e non, in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e cautele di legge, un 72enne ed un 68 enne di Cesarò, denunciati a piede libero dai Carabinieri della locale stazione. I due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti responsabili di aver realizzato una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto in una zona rurale del territorio comunale. Il sopralluogo dei militari dell’Arma della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, al comando del Capitano Adolfo Donatiello, ha permesso infatti di rilevare la sussistenza di una vasta area in cui nel tempo sono stati abbandonati rifiuti di ogni tipo tra cui, materiali ferrosi arrugginiti, pneumatici di varie misure, materiale di risulta edile, anche in eternit. Nella discarica abusiva posta sotto sequestro c’erano inoltre un considerevole numero di bottiglie di vetro, nonché parti meccaniche di veicoli con sversamento di oli e liquidi sul terreno. I Carabinieri hanno quindi identificato e denunciato i due uomini, quali effettivi utilizzatori del terreno.

