S. Agata Militello, la città dedica una strada a Nino Santomarco

Sarà ricordato sabato prossimo, 1 aprile, a S. Agata Militello Nino Santomarco, scomparso nel 2020 a 75 anni, noto per le sue molteplici attività in àmbito artistico e culturale.

A lui sarà intitolata una via nel popoloso quartiere di contrada Cavarretta.

La cerimonia di intitolazione sarà preceduta, a partire dalle 10,30 di sabato 1 aprile, da un convegno che si terrà al castello “Gallego” alla presenza dei familiari e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Bruno Mancuso, il mecenate di Fiumara d’Arte Antonio Presti, l’ex sindaco Lillo Fabio e varie personalità del mondo della cultura e della politica.

Nino Santomarco fu assessore al comune santagatese agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso, apprezzato pittore ed ideatore “Biennale d’Arte”, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama artistico dell’epoca.

Fu anche giornalista corrispondente per Ansa, Rai, Giornale di Sicilia e Gazzetta dello Sport.

