Messina, scazzottata in corsia tra due medici all'Ospedale Papardo: avviata un'indagine

Momenti di tensione ieri mattina all'ospedale Papardo. Questa volta agli onori delle cronache non un litigio o la solita aggressione ai danni di medici da parte di utenti, bensì un vero e proprio alterco tra due medici, degenerato anche in una scazzottata. I fatti sono avvenuti nella U.O.C. di Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera Papardo, dove i due dopo un pesante scambio verbale pare su divergenze professionali sono passati alle vie di fatto. Alla fine uno dei due medici si è fatto refertare al Pronto Soccorso del Policlinico per una frattura allo zigomo. Sul posto, dopo la lite, è intervenuta la polizia. I vertici del Papardo - con il commissario del Papardo, Alberto Firenze - hanno attivato una commissione interna di verifica per ricostruire i fatti. In giornata potrebbero arrivare i provvedimenti dell'Azienda.

© Riproduzione riservata