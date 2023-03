Battesimo con l'acido al posto dell’acqua benedetta, il papà della bimba: “L’importante è che stia bene”

"Non doveva succedere, ma purtroppo è successo. L'importante è che mia figlia stia bene", ha detto il padre della neonata di 8 mesi, protagonista di un episodio che avrebbe potuto essere tragico, durante un'intervista a La vita in Diretta su Rai 1. Durante la cerimonia di battesimo in una chiesa di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, al posto dell'acqua benedetta è stato utilizzato dell'acido disinfettante per cospargerle il capo della piccola.

Dopo l'incidente, la bimba è stata portata in ospedale e dimessa una volta rientrato l'allarme. I genitori non hanno sporto denuncia nonostante la gravità dell'errore. Da un'indagine condotta dai carabinieri di Villafranca Tirrena è emerso che un collaboratore del parroco, pensando fosse acqua, aveva inavvertitamente riempito una bottiglia contenente un residuo di acido disinfettante, la cui natura è ancora sconosciuta. La stessa bottiglia è stata poi usata per riempire la fonte battesimale.

Durante il battesimo, mentre la neonata si trovava in braccio allo zio che le faceva da padrino, il sacerdote ha versato sul capo della piccola ciò che credeva fosse acqua benedetta. La bimba ha iniziato a piangere e ha mostrato chiazze rosse su collo e viso. Di conseguenza, è stata portata d'urgenza al Policlinico di Messina, dove poi è stata dimessa senza gravi conseguenze.

La mamma della bimba ha poi aggiunto: "Per il momento sta bene, dovrà fare altri controlli. Noi non ce l'abbiamo con nessuno. Adesso vorremmo solo stare un po' in pace". Nonostante l'episodio scioccante, la famiglia sembra aver mantenuto la calma e desidera ora tornare alla normalità.

