Il cadavere di una donna è stato ritrovato questa sera in un'auto ferma nel parcheggio in piazza Casa Pia: si tratta di una 60enne. Sul posto - dopo una segnalazione - i medici del 118 che hanno constatato la morte. Al momento non si sa altro, anche se l'ipotesi più accreditata al momento è il malore. Le indagini sono affidate alla polizia, intervenuta sul posto, che sta provando a ricostruire le ultime ore della donna.

IN AGGIORNAMENTO

