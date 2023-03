Cambi di corsia al semaforo: annullate 4 mila multe a Milazzo

Multe al semaforo dell’asse viario, annullati altri verbali e adesso il totale sfiora le quattromila sanzioni elevate per il cambio di corsia che finiscono in archivio. A firmare le determine la segretaria generale del Comune, Andreina Mazzù, che il mese scorso ha avocato a sé il procedimento per l’annullamento in autotutela dei verbali elevati dal Comando di Polizia locale, estromettendo dalla gestione della materia, la comandante della polizia locale, Giuseppa Puleo. Ben tre elenchi di verbali annullati dal 30 giugno sino al 16 ottobre e ancora a quanto pare c’è dell’altro. Il massimo dirigente di Palazzo dell’Aquila infatti attende l’istruttoria dell’intera materia, curata dal commissario di polizia locale, Massimo Malfi, nominato dalla stessa responsabile del procedimento, per estrapolare e quindi procedere all’annullamento soltanto di quelli che si caratterizzano per il cambio di corsia. E ciò in attuazione del parere del ministero dell’Interno – dipartimento Pubblica sicurezza, direzione centrale Polizia stradale – che ha ritenuto non sanzionabile la violazione per cambio di corsia mediante l’apparecchiatura Autostop Hd.

