Folle fuga in smart senza patente e assicurazione: ai domiciliari un 19enne di Messina

Un 19enne è finito domiciliari dopo un folle inseguimento in centro città, che ha creato il caos tra passanti e automobilisti. Il giovane è stato fermato da una pattuglia della Polizia municipale a bordo una Smart Cabrio. ma invece di rispettare l'alt, ha deciso di scappare a tutta velocità, sfrecciando tra il traffico, a tratti in contromano, saltando sui marciapiedi e invadendo le corsie riservate.

Ha persino speronato l'auto della Municipale e investito un altro mezzo. La fuga, per fortuna, è stata breve: il giovane è stato identificato e fermato poco dopo. È stato denunciato per guida senza patente e per aver guidato un veicolo non assicurato. Il suo arresto è stato convalidato su richiesta del sostituto procuratore Alessandro Liprino, e il giudice gli ha concesso i domiciliari, accogliendo la richiesta del suo avvocato difensore, Pietro Venuti.

© Riproduzione riservata