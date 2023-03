Auto si ribalta sulla A20 a Brolo. Una giovane ferita, portata in ospedale

Incidente autonomo nel pomeriggio sulla A20 Messina - Palermo all’interno della galleria San Cono in territorio di Brolo. Una Fiat Panda condotta da una 21enne ha perso aderenza sull’asfalto e si è ribaltata finendo ai margini della carreggiata. La giovane che si trovava al volante ha riportare varie ferite, per fortuna non particolarmente gravi secondo i primi riscontri dei sanitari del 118 giunti sul posto. La ragazza è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Barone Romeo di Patti per le cure del caso. Sul posto la Polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello ed i mezzi del soccorso stradale.

