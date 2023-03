Una slide "razzista" durante un corso online per magistrati, ed è polemica

Sta suscitando molte polemiche tra le chat e le mailing list di tanti magistrati meridionali, e forse la vicenda preclude ad una presa di posizione collettiva, una slide che è stata diffusa durante un corso di aggiornamento online per l'informatica e l'innovazione, organizzato dalla VII Commissione del Csm, che illustrava il tema delle "Differenze tra uffici giudiziari nella gestione dei procedimenti", con il Country report 2020 della Commissione europea. A suscitare le polemiche è stato il "sottotitolo", dove si legge testualmente che "ogni distretto ed ogni ufficio giudiziario ha il suo sud, con situazioni o settori in maggiore affanno".

La frase a corredo del report è ovviamente saltata all'occhio di molti partecipanti al corso d'aggiornamento, che hanno segnalato la cosa, e subito sono inziati i dibattiti interni tra magistrati sul significato non molto vagamente "razzista" della frase, che accomuna il sud d'Italia al concetto di inefficienza e lentezza della Giustizia. Un sud dove però si scontano forti carenze d'organico e la presenza delle più pervasive organizzazioni criminali, dicono in molti, senza contare poi che ci sono punte di efficienza, per esempio come la sezione penale della corte d'appello di Messina, che è risultata la prima in Italia per l'abbattimento dell'arretrato. Ma questo è solo un caso, ci sono tanti altri casi virtuosi da registrare tra Sicilia e Calabria.

