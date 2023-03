Ponte sullo Stretto, pronto il decreto: «Entro 2 anni i cantieri»

Si stanno limando gli ultimi dettagli, poi il decreto sarà pronto e verrà presentato, come già preannunziato dal vicepremier, entro la prossima settimana in Consiglio dei ministri. Un decreto con cui si rivitalizza la società Stretto di Messina e si darà incarico, alle imprese del vecchio Consorzio Eurolink (oggi gruppo Webuild) per l’aggiornamento del progetto del Ponte a campata unica, risalente a dieci anni fa. «I lavori partiranno entro due anni», Matteo Salvini lo ha ripetuto anche ieri alle televisioni e alle agenzie di stampa. «Entro la prossima legislatura ci saranno attraversamenti su gomma e ferrovia. Il progetto deve essere aggiornato al 2023 e sarà l'opera più green ed ecocompatibile nel mondo», ha ribadito il ministro dei Trasporti, aggiungendo anche che, nella strategia complessiva del Governo, non c’è solo il collegamento stabile nello Stretto, ma anche l’Alta velocità ferroviaria fino a Reggio Calabria e altre opere di “connessione”, volte ad annullare lo storico gap infrastrutturale tra il Mezzogiorno e il resto del Paese.

Il “decreto Salvini” Il provvedimento dovrebbe definire pure le nuove regole di funzionamento della società Stretto, che nel passato ebbe come presidenti personaggi di alto profilo come Nino Calarco e Giuseppe Zamberletti (con amministratore delegato Pietro Ciucci) e per la quale, adesso, si sta studiando una nuova governance più snella, che coinvolga non solo i principali soci azionisti (Rfi e Anas) ma anche le Regioni interessate, cioè Calabria e Sicilia». E si punta a coinvolgere le Città metropolitane di Messina e di Reggio, che non possono subire le scelte calate dall’alto ma devono essere protagoniste nei processi di gestione dei territori interessati dal Ponte e da tutte le altre opere connesse.

