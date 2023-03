Operazione "Gotha 6", il boss barcellonese Di Salvo assolto per gli omicidi Iannello e Pelleriti

Per la "mattanza" della guerra di mafia a Barcellona Pozzo di Gotto, raccontata dall'operazione Gotha 6, l’unico dubbio di una certa rilevanza che i giudici della Cassazione avevano espresso nei mesi scorsi era rappresentato dall’attribuzione al boss Salvatore “Sem” Di Salvo del profilo decisionale di due omicidi, quelli di Felice Iannello e Domenico Pelleriti.

E avevano ordinato un nuovo processo d'appello a Reggio Calabria. Stamane il processo si è concluso con l'assoluzione piena per Di Salvo, considerato dalla Distrettuale antimafia per anni il "reggente" della famiglia mafiosa barcellonese dopo il boss Giuseppe Gullotti. La formula è chiara, ovvero "per non aver commesso il fatto". È passata quindi la tesi due suoi difensori, gli avvocati Tino Celi e Tommaso Calderone. I giudici reggini hanno detto "no" anche alla rinnovazione del dibattimento, che era stata chiesta per l'accusa dal sostituto procuratore generale Tedesco.

© Riproduzione riservata