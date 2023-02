Cristina Cardullo non ce l'ha fatta. Morta la giovane di Messina travolta da un'auto a Forlì

Ha lottato quasi sette mesi nel letto di ospedale di Cesena dopo essere stata travolta il 31 luglio scorso da un'auto pirata a Forlì, ma sabato il suo cuore ha cessato di battere. Non ce l'ha fatta Cristina Cardullo, 26 anni originaria di Messina, che da tempo viveva e lavorava nella città romagnola. La ragazza, in prossimità di casa sua, è stata travolta sulle strisce pedonali da un'auto alla cui guida c'era un anziano che non si è neanche fermato ma che poi è stato individuato ed arrestato.

L'uomo in un primo momento si giustificò spiegando di non aver visto la ragazza (l'incidente si è verificato alle 13.30 circa) mentre passava sulle strisce pedonali, che in quel punto sono protette anche da isola spartitraffico in mezzo alla carreggiata.

La salma di Cristina sta per essere trasferita a Messina dove mercoledì 1. marzo sara celebrato il funerale nella chiesa di S. Nicolo di Viale S. Martino

