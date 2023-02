Messina, colloqui di lavoro il 28 all'Università: 30 aziende e 100 posizioni che possono diventare opportunità

Oltre 30 aziende per più di 100 posizioni lavorative aperte, pronte a diventare opportunità di carriera per studenti e studentesse Unime. È tutto pronto per l'UniMe Recruiting Day: un evento di orientamento al lavoro e placement d’Ateneo, dedicato all'incontro tra il mondo delle imprese e gli studenti laureati e laureandi UniMe, che si terrà il prossimo 28 febbraio, a partire dalle ore 9.30 nella sede centrale dell'Ateneo.

Il Recruting Day ha l’obiettivo di rafforzare il rapporto costruttivo e positivo tra l’Università e le Imprese, e favorire la transizione dagli studi al lavoro. Saranno colloqui dedicati a tutte le discipline (scientifiche, umanistiche, economiche, biomedicali, giuridiche), un' opportunità per incontrare le realtà aziendali che partecipano all'iniziativa e condividere con loro il curriculum vitae, partecipare alle presentazioni delle aziende, approfondire la loro mission e le opportunità di carriera. Il tempo che precede l’evento di recruiting può essere importante per arrivare preparati alla giornata, in modo da cogliere al meglio le opportunità offerte dalle aziende. UniMe Recruiting Day permette alle imprese partecipanti e agli studenti e laureati UniMe di entrare in contatto e conoscersi reciprocamente: le imprese si presentano e promuovono la propria cultura aziendale e le posizioni lavorative aperte; gli aspiranti candidati possono registrarsi in piattaforma online sul sito ufficiale, visualizzare tutti i profili d’interesse e inviare il proprio curriculum. Le imprese esaminano i curricula pervenuti e procedono a fissare gli appuntamenti per i colloqui, che si svolgono esclusivamente in presenza, in un'area dedicata dell’Ateneo. La selezione è volta alla copertura di oltre posti di lavoro distribuiti tra nord, sud e centro Italia.

I profili cercati sono diversificati e comprendono addetti, informatici, tecnici, social media assistant, impiegati, assistenti sociali, ingegneri, esperti della comunicazione e molti altri. Molti i settori in cui operano le società in cerca di personale, tra cui risorse umane, trasporti, sviluppo software, gestione dati, servizi socio-sanitari. I nuovi inserimenti avverranno infatti nelle aree amministrativa, commerciale, tecnica, produttiva, logistica, sociale. Non c'è più tempo da perdere per coloro che sono interessati ad effettuare un colloquio con le aziende partner dell'evento: tutte le informazioni e i link d'accesso per la prenotazione dei vari meeting si possono facilmente trovare navigando sul sito ufficiale dell'Università di Messina: "unime.it" . Durante la giornata, oltre a svolgere colloqui con le aziende, i partecipanti potranno ricevere una consulenza professionale gratuita, su ulteriori possibilità di impiego e percorsi formativi, da parte degli esperti presenti all’evento di reclutamento.

Per prepararsi: https://www.unime.it/RecruitingDay-ComePartecipare

Per prenotare il colloquio: individuare il profilo professionale di interesse, tra quelli ricercati dalle imprese, nell'apposita sezione Aziende partecipanti inscrivendosi poi su https://www.unime.it/recruitingday-prenota-colloquio

Per tutte le info: https://www.unime.it/RecruitingDay

© Riproduzione riservata