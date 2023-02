Messina, 20 sigle in piazza per l'Ucraina

Esattamente un anno fa il sanguinario dittatore russo Vladimir Putin ha deciso di invadere l'Ucraina, riavvolgendo il nastro della storia e riportandoci a scenari nel cuore dell'Europa che mai avremmo voluto rivivere”. Con queste parole il rappresentante dell’associazione Liberi , oltre le illusioni, Mauro Caratozzolo, ha ricordato i motivi che hanno spinto l’associazione ad essere presente in oltre 80 piazze italiane per manifestare solidarietà e vicinanza al popolo ucraino.

“Oggi, ad un anno di distanza dall'evento che ci ha mostrato sempre più la necessità di un occidente compatto ed unito in difesa dei valori liberali e democratici - ha proseguito Caratozzolo - Liberi Oltre manifesta in tutta Europa avendo accanto i sostenitori del mondo libero, che non può esser tale senza un Ucraina libera”.

A Messina scenderanno in piazza oltre 20 tra associazioni e sigle politiche e sindacali.

Hanno aderito alla manifestazione il Circolo ARCI Thomas Sankara, il Comitato donnevitalibertà, il Comitato addiopizzo. Ed ancora Eumans!, #isamupubbirazzu, Felsa Cisl, Non Una di Meno, Messina FIAP - Federazione Italiana Associazioni m, Partigiane, VOLT.

Tra i partiti hanno comunicato ufficialmente l’adesione: + Europa, Azione, PD, Italia Viva, Socialdemocratici

Infine interverranno in piazza anche i rappresentanti delle comunità studentesche dei licei messinesi La Farina e Maurolico. Una bella e fattiva testimonianza per mostrare l'importanza del sostegno alla resistenza del popolo ucraino, consapevoli delle atroci conseguenze che una sconfitta di questo popolo comporterebbe per l’intera l’Europa.

