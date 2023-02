Alì, aperta un’inchiesta sull’atroce morte di Mariano Bonanno

È stata aperta ufficialmente un’inchiesta sulla morte di Mariano Bonanno, l’80enne deceduto nella tarda serata di domenica scorsa ad Alì a causa di un incendio che ha divorato la sua abitazione rurale fuori paese. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Alì Terme dai familiari dell’anziano, la Procura di Messina ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di omicidio, a carico di ignoti, e ha affidato il caso al sostituto procuratore Marco Accolla, che ha avviato gli accertamenti. Le indagini partono dalle relazioni dei carabinieri e dei vigili del fuoco intervenuti quella notte e si concentreranno anche sul cadavere dell’uomo: ieri, infatti, il magistrato ha conferito l’incarico per l’autopsia al medico legale Giovanni Andò, che effettuerà l’esame questa mattina al Policlinico di Messina. Subito dopo, probabilmente già nel pomeriggio, il corpo dell’80enne verrà restituito ai familiari per i funerali. All’esame non assisteranno altri professionisti, visto che i parenti non hanno nominato consulenti di parte.

