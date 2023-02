Cateno De Luca: "La bozza di riforma sull'autonomia differenziata è un disegno criminale"

La bozza di riforma sull'autonomia differenziata è «un disegno criminale portato avanti da una forza politica che non ha più nulla da dire, ovvero la Lega». Non usa mezzi termini l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, tra i relatori del convegno organizzato a Napoli dall’associazione 'Campo Sud’ sul tema del federalismo e dei possibili rischi per il Sud. Il leader di 'Sud chiama Nord’ ricorda che «ogni anno vengono sotratti 60 miliardi al Mezzogiorno in relazione alla popolazione presente sul territorio. Si tratta della cosiddetta spesa storica - aggiunge - e tutti sanno che le risorse per garantire i Lep non ci sono». Di fronte a una reazione 'tiepidà da parte degli esponenti meridionali della destra, De Luca parla di «un popolo di ascari sotto il profilo politico. Se in una situazione così disperata non si è riuscito a mettere su un vero movimento meridionalista - incalza - lo dobbiamo ai nostri rappresentanti, che possono essere definiti solo come ascari, in quanto si vendono per un posto in Parlamento e sono ostaggio della logica della trazione nordista, che è in tutti i partiti».

Dal suo movimento politico arriva quindi una presa di posizione «chiara e forte» sul regionalismo differenziato, anche perchè «non si possono pretendere le stesse prestazioni in due campi da gioco diversi, uno con l’erba sintetica e l’altro pieno di buche. Noi in questo momento siamo il campo pieno di buche - conclude - mentre quello in erba sintetica è il Nord, che chiede l’autonomia differenziata solo per continuare ad avere più soldi».

