Messina, pronto intervento sulle strade. Due imprese si dividono la città

Ci sono intoppi lungo la rete viaria del che vanno risolti immediatamente: dal riempimento delle buche ai transennamenti, sbarramenti, recinzioni temporanee, passando per la sistemazione di materiali divelti, la posa in opera di griglie e tombini mancanti, il posizionamento di segnaletica temporanea diurna e notturna. Attività preziose adesso affidate, all’esito di due distinti appalti, da Palazzo Zanca. L’uno, “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell’area centro-sud della città di Messina”, per un importo complessivo di 250mila euro, è stato aggiudicato alla ditta Ferrara Salvatore, con sede legale a Piedimonte Etneo, forte di un ribasso pari al 30,750%, per un importo contrattuale di 138.871,77 euro. L’altro, “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell’area centro-nord della città di Messina”, assegnato all’impresa Truscello Angelo avvalente-Ever Green srl ausiliaria, che ha offerto un ribasso del 30,921%, per un importo contrattuale di 138.542,96 euro (anche in questo caso il Comune aveva messo sul piatto 250mila euro). Non resta che perfezionare gli ultimi step delle due gare a poi le società vincitrici delle gare potranno iniziare ad operare, in base al disciplinare d’incarico.

Nelle determine confezionate e firmate dal dirigente dipartimento Servizi tecnici di Palazzo Zanca Antonio Amato si premette che la ratio dell’appalto di rende necessario « garantire la continuità dei lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza delle strade comunali e delle relative pertinenze, al fine di assicurare la pubblica incolumità degli utenti della strada», ragion per cui bisogna «agire in via d’urgenza per ridurre la tempistica dei tempi procedimentali». Gli interventi in oggetto, essenzialmente, tendono all’eliminazione di tutte le situazioni di pericolo incombente, non suscettibili di programmazione, che vengono a crearsi a causa di eventi imprevedibili, nel territorio della I, II, III, IV, V e VI Municipalità. Pertanto, «vengono disposti interventi per mantenere in efficienza ed in buono stato le strade comunali, i marciapiedi e le loro pertinenze», si legge nelle relazioni tecniche.

I lavori consistono principalmente nella ricolmatura di buche e avvallamenti della sede stradale; rifacimento di tutti quei tratti di strade comunali, di limitata estensione, che risultano particolarmente ammalorati, tramite scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso, successiva ed eventuale posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, per strato di collegamento (binder) e per strato di usura; rifacimento di qualsiasi altra tipologia di pavimentazione stradale; rifacimento di marciapiedi con sostituzione della pavimentazione esistente previa, eventuale, realizzazione di massetto di sottofondo e sostituzione di cordolatura di vario tipo, ad esclusione di lavorazioni particolari che hanno espresse caratteristiche di arredo urbano (piazze con pavimentazione inusuale e di pregio, aiuole, panchine); ripristino di tratti di muri di sostegno; fornitura e collocazione di griglie e chiusini in ghisa per pozzetti di ispezione delle canalizzazioni delle acque bianche; fornitura e posa in opera di elementi in ferro; recinzioni sulle sedi stradali e relative pertinenze per la segnalazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

© Riproduzione riservata