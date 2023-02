Il “Team Messina Energy Boat”, in campo le eccellenze dell’Ateneo

Scende in campo il “Team Messina Energy Boat”. La presentazione ufficiale avverrà il 24 febbraio, nell’aula magna del Rettorato, ma la squadra del “Meb”, di fatto, è nata nel settembre 2022 con un obiettivo preciso: partecipare al “Monaco Energy Boat Challenge”, una competizione internazionale a cui partecipano Università e aziende del mondo nautico per sostenere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie rinnovabili, favorendo il passaggio alla propulsione elettrica. Il “Monaco Energy Boat Challenge” è organizzato dallo Yacht Club di Monaco che dopo un attenta selezione dei progetti permetterà a 17 team provenienti da ogni angolo del mondo di partecipare alla competizione, fornendo un catamarano a squadra, che dovrà essere allestito nel rispetto del regolamento e quindi con limiti di peso, potenza erogata ed energia accumulata.

L'imbarcazione dovrà essere alimentata da una fonte di energia rinnovabile, come energia solare o idrogeno.

