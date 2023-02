Messina, la proposta alternativa di Uil e Uiltrasporti sul Piano urbano mobilità sostenibile

Uil e Uiltrasporti presentano le loro osservazioni al Piano urbano della mobilità sostenibile. Si tratta di una proposta alternativa per evitare la riduzione del binario in due tratti del percorso del tram, nella convinzione che è possibile tutelare gli interessi dei cittadini pur mantenendo il doppio binario. I tratti oggetto della proposta sono quelli di Provinciale, pressi Palazzo Palano e della Cortina del Porto dove l'amministrazione comunale pensa ad un binario unico .

Il progetto è stato presentato dal segretario generale della Uil di Messina Ivan Tripodi dal segretario generale della Uiltrasporti Michele Barresi e dall'ingegnere Sergio Bruno. Per quanto riguarda la zona di Provinciale la proposta alternativa, in base ad uno studio, è di spostare un binario sul lato monte esterno riducendo lo spazio che oggi viene utilizzato come corsia di sosta vietata.

Sulla Cortina del porto invece basterebbe semplicemente eliminare le barriere mantenendo tutto così come è. Le barriere, infatti, erano state previste pensando che in quel tratto il tram raggiungesse la velocità di circa 50 km/h mentre secondo Barresi e Tripodi il tram in quel tratto viaggia attualmente a 15-20 km/h. Una soluzione che costa di meno e che, secondo Tripodi e Barresi, evita il depotenziamento del servizio.

