Maltempo, a Messina preallertati i componenti del Centro Coordinamento Soccorsi

In considerazione delle previsioni meteo relative all’ondata di maltempo nella giornata di domani anche nell’ambito di questo territorio provinciale, sono stati preallertati i componenti del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) nel caso in cui risultasse necessario procedere alla convocazione presso questa Prefettura, al fine di coordinare interventi volti a risolvere le eventuali criticità conseguenti alle incipienti, avverse condizioni metereologiche.

Con circolari prefettizie, è stata richiamata l’attenzione dei Sindaci e dei Commissari Straordinari dei Comuni della provincia sul quadro di previsioni meteorologiche relative ai preannunciati eventi di rilevante intensità, di cui all’Avviso regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico n. 23039, dalle ore 00,00 fino alle ore 24,00 del 9 febbraio 2023.

In particolare, è stato loro richiesto di assumere, nell’immediatezza, ogni iniziativa necessaria alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, predisponendo tutte le misure previste dalle proprie pianificazioni di emergenza, atte ad evitare qualsiasi pericolo per la popolazione, provvedendo, altresì, all’attivazione dei C.O.C..

E’ stato, tra l’altro, stimolato il monitoraggio da parte degli Enti Locali della rete viaria presente nei rispettivi territori, attraverso l’attivazione di “presidi territoriali” - con compiti di vigilanza e intervento tecnico, particolarmente al verificarsi delle fasi emergenziali - nonché un attento monitoraggio dei corsi d’acqua e verifica delle opere idrauliche di pertinenza.

Si è, ulteriormente, sollecitata la costante osservazione di fiumi, torrenti e fiumare, onde scongiurare che eventuali esondazioni possano cagionare situazioni di pericolo per la popolazione presente nell’area, nonché una preventiva manutenzione della rete viaria, al fine di evitare fenomeni di allagamento delle sedi stradali con conseguente rischio per gli utenti.

La Prefettura raccomanda ai cittadini, in caso di forti piogge, di evitare sottopassi, guadi, scantinati e, in generale, la mobilità se non strettamente necessaria.

© Riproduzione riservata